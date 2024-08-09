Калининградка лишилась 8 млн, пообщавшись со «специалистом по инвестициям»

Жительница Калининградской области лишилась 8 млн рублей, пообщавшись в мессенджере со «специалистом по инвестициям». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 9 августа.
51-летняя женщина из Полесска получила в мессенджере звонок от человека, который представился специалистом в области инвестиций. Он рассказал ей об «уникальном шансе заработать крупную сумму». От женщины требовалось положить деньги на одну из интернет-платформ. Она поверила собеседнику и перевела на счёта злоумышленников 8,2 млн рублей. Поняв, что получить прибыль не удастся и что её обманули, жительница Полесска обратилась в полицию.
«По данному факту следователем отдела полиции по Полесскому муниципальному округу МО МВД России „Гвардейский“ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — говорится в сообщении УМВД.Напомним, в конце июля стало известно, что за два дня, 16 и 17 июля, в территориальные органы регионального УМВД обратились пять местных жителей, ставших жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они перечислили аферистам почти 10 млн рублей. Тогда же и 60-летняя жительница Калининграда попалась на уловку мошенников и перевела на «безопасный счёт» более 2,9 миллионов рублей. Недавно стало известно, что менеджер калининградского отделения банка спасла пенсионерку от злоумышленников, обратившись за помощью сначала в отделение безопасности финансовой организации, а потом и в полицию.