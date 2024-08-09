Калининградка лишилась 8 млн, пообщавшись со «специалистом по инвестициям»

Жительница Калининградской области лишилась 8 млн рублей, пообщавшись в мессенджере со «специалистом по инвестициям». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 9 августа.

51-летняя женщина из Полесска получила в мессенджере звонок от человека, который представился специалистом в области инвестиций. Он рассказал ей об «уникальном шансе заработать крупную сумму». От женщины требовалось положить деньги на одну из интернет-платформ. Она поверила собеседнику и перевела на счёта злоумышленников 8,2 млн рублей. Поняв, что получить прибыль не удастся и что её обманули, жительница Полесска обратилась в полицию.

«По данному факту следователем отдела полиции по Полесскому муниципальному округу МО МВД России „Гвардейский“ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“», — говорится в сообщении УМВД.