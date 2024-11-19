В Балтийском море был повреждён сетевой кабель между Литвой и Швецией

В Балтийском море был повреждён сетевой кабель между Литвой и Швецией
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Утром 17 ноября на подводном кабеле связи между Литвой и Швецией, проложенном по дну Балтийского моря, были зафиксированы повреждения, после чего системы проинформировали о потере связи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса.

Представитель Telia отметил, что повреждённый кабель был довольно старым и с ним уже происходили неисправности, однако случаев диверсий ранее не фиксировали. «Эти неудачи обычно связаны с судоходством, когда где-то на мелководье, недалеко от берега, какое-то судно, которое неправильно бросило якорь, могло порвать его», — пояснил Андрюс Шемешкявичюс.

Кроме того, 18 ноября стало известно о разрыве подводного кабеля связи Финляндии с Германией, сообщает «Коммерсант». «Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьёзное», — высказал мнение Шемешкявичюс.

Повреждения кабеля между Литвой и Швецией спровоцировали сокращение на треть пропускной способности интернета Telia в Литве, поскольку часть трафика специалисты были вынуждены перенаправлять по резервным маршрутам. Связь была восстановлена с помощью обходных линий.

Ситуацию с разрывом кабеля в Балтийском море прокомментировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале: «Сверился по нашему оптоволокну, который идёт по дну Балтийского моря. У нас современный кабель. Сейчас обеспечивает потребности всех операторов связи. Перебоев нет. И основной трафик идёт по земле». Беспрозванных также сообщил, что на случай обрыва есть запасной план. «Уверен, что он не понадобится», — добавил губернатор.


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