В Озерске возбуждено дело против водителя из-за ДТП, в котором погиб его брат

В Озерске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



Напомним, ДТП произошло в среду, 4 декабря, в 08:00 на автодороге «Садовое —Красноярское». По предварительной версии, 20-летний водитель «Фольксвагена Гольф» на участке дороги с левым закруглением не справился с управлением в связи с погодными условиями и совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель, получивший закрытую черепно-мозговую травму, от госпитализации отказался.

Санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.