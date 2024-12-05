В Озерске возбуждено дело против водителя из-за ДТП, в котором погиб его брат

Все новости по теме: ДТП

В Озерске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ДТП произошло в среду, 4 декабря, в 08:00 на автодороге «Садовое —Красноярское». По предварительной версии, 20-летний водитель «Фольксвагена Гольф» на участке дороги с левым закруглением не справился с управлением в связи с погодными условиями и совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель, получивший закрытую черепно-мозговую травму, от госпитализации отказался.

Санкция статьи, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter