СК: житель Калининграда осквернил чашу Вечного огня

43-летний житель Калининграда обвиняется в осквернении чаши Вечного огня на улице Комсомольской. Об этом сообщается в официальном канале СУ СК России по Калининградской области в пятницу, 13 декабря.



По версии следствия, днём 7 декабря 2024 года калининградец использовал чашу Вечного огня на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга, для обжига изоляции электрических проводов, которые намеревался сдать на металлолом. Фигуранту предъявили обвинение и допросили. В ходе проверки он подтвердил данные ранее показания. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

В братской могиле захоронено более шестисот красноармейцев, погибших в ходе Восточно-Прусской операции в 1945 году, в том числе три Героя Советского Союза. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения.

Следственный отдел по Центральному району Калининграда СУ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение места захоронения и надмогильного сооружения, предназначенного для церемоний в связи с поминовением умерших).