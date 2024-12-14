Полиция задержала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Полиция задержала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП
Изображение: скриншот видео УМВД
Все новости по теме: ДТП

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в пос. Луговое Правдинского района и скрывшегося с места преступления. Им оказался 21-летний житель пос. Знаменск. Водитель был задержан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 14 декабря около 03:00 часов ночи, управляя автомобилем «Мерседес» на ул. Центральной, подозреваемый совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП, не останавливаясь. 64-летний мужчина на велосипеде скончался от полученных травм.

На месте происшествия полицейские обнаружили эмблему «Мерседеса» с капота. Свой автомобиль после совершения ДТП водитель оставил в лесополосе, сняв с него регистрационный знак.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter