Полиция задержала водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Сотрудники полиции установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в пос. Луговое Правдинского района и скрывшегося с места преступления. Им оказался 21-летний житель пос. Знаменск. Водитель был задержан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 14 декабря около 03:00 часов ночи, управляя автомобилем «Мерседес» на ул. Центральной, подозреваемый совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП, не останавливаясь. 64-летний мужчина на велосипеде скончался от полученных травм.

На месте происшествия полицейские обнаружили эмблему «Мерседеса» с капота. Свой автомобиль после совершения ДТП водитель оставил в лесополосе, сняв с него регистрационный знак.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.