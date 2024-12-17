В Калининградской области зафиксировали сильнейший порыв ветра за год

В Калининградской области 16 декабря зафиксировали самый сильный порыв ветра за весь 2024 год. Об этом со ссылкой на данные региональных метеостанций сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Штормовые порывы свыше 20 м/с были зафиксированы в Калининграде и на большинстве метеостанций области, — пишут представители сообщества. — Максимальный зафиксированный порыв составил 27 м/с в Храброво и 26 м/с в Калининграде (это самый сильный порыв ветра на метеостанции Калининграда за весь год!)».

Помимо этого сразу в трёх населённых пунктах области, в Калининграде, Храброво и Железнодорожном, температура поднялась выше +10°С. Метеорологи отмечают, что произошло это «за счёт адвекции тропической воздушной массы в южном секторе циклона „Зива“».

В результате в Калининграде суточный температурный максимум был превышен на 1,7°С, составив +10,4°С (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2006 году); в Железнодорожном — на 0,9°С (+10,1°С) а в Балтийске — на 4,1°С. По остальным городам, вероятно, рекорды также были побиты, однако по ним нет архивов температурных рекордов.