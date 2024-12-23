Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото)

Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото) Превращение легенды в гору мусора: в Калининграде разобрали виллу Эдит (фото)
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Калининграде заканчивается демонтаж расселённой и сгоревшей в конце декабря прошлого года виллы Эдит (пр-т Победы, дом № 180). На текущий момент от исторического объекта, ставшего в 1950-х годах «героиней» одноимённой повести советского писателя Марка Баринова, осталась гора строительного мусора и несколько паллетов кирпича.

Напомним, что в декабре прошлого года расселённый дом довоенной постройки горел, о чём сообщала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ранее власти Калининграда отказались от сохранения здания. 19 ноября о грядущем демонтаже рассказал заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.

Представитель горадминистрации пояснял, что вилла не является объектом культурного наследия, а также признаками памятника не обладает. По словам Коновалова, создание музея в этом месте «будет противоречить и земельному, и градостроительному законодательству».

В 2015 году здание виллы было признано аварийным, на 2022 год под жильё были заняты две квартиры из трёх. В 2023 году власти Калининграда начали изымать для расселения квартиры и земельный участок под зданием.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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