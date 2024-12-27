«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать моряков с «Урса Майор»

«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать моряков с «Урса Майор»
Фото: Оборонлогистика
Продолжение: Норвежская компания объяснила отказ принять экипаж тонущего Ursa Major
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Норвежские моряки отказались спасать членов экипажа затонувшего у берегов Испании российского сухогруза «Урса Майор». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили представители транспортной компании «Оборонлогистика» на своем официальном сайте.

В компании заявили, что после того, как шлюпка с российскими моряками направилась к находившемуся неподалёку судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», их отказались принять на борт.

«При подходе спасательной шлюпки к борту это судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет. Данное обстоятельство является грубейшим нарушением Статьи 10 Международной Конвенции о спасании 1989 года, — заявили в компании. — Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них „Salvamar Drago“ подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт г. Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж затем был размещен в местной гостинице».

Судно «Урса Майор» один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподьемность 9,5 тысяч тонн) следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн (на борту было: 2 портальных крана общим весом 686 тонн, 2 крановых ковша общим весом 27 тонн, 2 судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с ЗИП для крышек весом 2 тонны и 129 пустых контейнеров).

О том, что в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major, стало известно утром 24 декабря. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. Позднее в компании заявили, что сухогруз был потоплен в результате «целенаправленной террористической атаки».

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