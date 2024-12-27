«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать моряков с «Урса Майор»

Норвежские моряки отказались спасать членов экипажа затонувшего у берегов Испании российского сухогруза «Урса Майор». Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили представители транспортной компании «Оборонлогистика» на своем официальном сайте.

В компании заявили, что после того, как шлюпка с российскими моряками направилась к находившемуся неподалёку судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3», их отказались принять на борт.

«При подходе спасательной шлюпки к борту это судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа „Урса Майор“, ссылаясь на некий запрет. Данное обстоятельство является грубейшим нарушением Статьи 10 Международной Конвенции о спасании 1989 года, — заявили в компании. — Через некоторое время подошли два испанских спасательных судна. Одно из них „Salvamar Drago“ подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт г. Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку. Экипаж затем был размещен в местной гостинице».

Судно «Урса Майор» один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподьемность 9,5 тысяч тонн) следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн (на борту было: 2 портальных крана общим весом 686 тонн, 2 крановых ковша общим весом 27 тонн, 2 судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с ЗИП для крышек весом 2 тонны и 129 пустых контейнеров).