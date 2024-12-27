«Оборонлогистика» сообщила о террористической атаке на сухогруз «Урса Майор»

Сухогруз «Урса Майор» был потоплен в результате «целенаправленной террористической атаки». Официальное сообщение с таким заявлением в пятницу, 27 декабря, сделали представители транспортной компании Минобороны РФ «Оборонлогистика».

В компании сообщили, что 22 декабря с 13:10 (по московскому времени) судно «Урса Майор» находилось в дрейфе в Средиземном море у берегов Испании в ожидании улучшения погоды на пути следования, «при этом главные двигатели были остановлены и питание судна осуществлялось от вспомогательного двигателя».

«По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 г. в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения судна, — говорится в официальном сообщении. — На судне была объявлена общесудовая тревога. В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15 — 30 см от воды, с учетом волнения моря) размером примерно 50 см на 50 см, края пробоины были рваные и направлены вовнутрь судна. Палуба судна была усыпана осколками».

Попытки членов команды судна попасть в машинно-котельное отделение не увенчались успехом из-за «едкого дыма, который проникал даже через маску дыхательного аппарата». Дым, как сообщается, шёл из аварийного выхода машинного отделения, мастерской, фальштрубы, а также из грибка вентиляции балластного танка WB 25 и других мест.

«Насосы балластной и креновой системы не включались из-за отсутствия питания, — говорится далее на сайте „Оборонлогистики“. — Запустился аварийный дизель генератор, но питание в систему не поступало, что свидетельствовало о полном разрушении главного распределительного щита, находящегося в машинном отделении. Экипаж судна пытался локализовать повреждения, но из-за резкого увеличения крена на правый борт и дифферента на корму, понимая, что гибель судна неминуема, капитан принял решение об эвакуации экипажа и был подан сигнал бедствия».

В 15:10 экипаж в составе 14 человек отошел от судна в спасательной шлюпке. Два члена экипажа не были найдены.

О том, что в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major, стало известно утром 24 декабря. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.