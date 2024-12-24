В Средиземном море затонул сухогруз Ursa Major из-за взрыва в машинном отделении

Флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major затонул в Средиземном море из-за взрыва в машинном отделении. О крушении судна сообщает «Интерфакс» со ссылкой на испанскую газету El Espanol.



«Четырнадцать членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести», — поясняют в издании.

В минувшую пятницу телеграм-канал «Оборонлогистики» сообщал, что Ursa Major отправился в очередной рейс на Дальний Восток «с большим проектным грузом». Сухогруз перевозил портовые краны весом в 380 т каждый и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов. Краны были необходимы для расширения терминала во Владивостоке.

«Портовые краны грузились на борт судна двумя собственными судовыми кранами „Урса Майор“. Так как грузоподъемность каждого судового крана 350 т, им пришлось работать в спарке (вместе они поднимают груз до 600 т)», — сообщал канал «Оборонлогистики».