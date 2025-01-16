На ул. Интернациональной Dodge Challenger въехал в остановку, сбив женщину (фото)

На ул. Интернациональной Dodge Challenger въехал в остановку, сбив женщину (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Калининграде днём 16 января произошло ДТП с участием полугоночного автомобиля Dodge Challenger третьего поколения. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авто, за рулем которого, по предварительной информации, находился 22-летний водитель, въехало в автобусную остановку на улице Интернациональной, на которой ожидала общественный транспорт 49-летняя женщина.

«В результате ДТП 49-летняя пострадавшая была госпитализирована с травмами, — уточняет пресс служба ведомства. — На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего».

Отметим, что стоимость попавшего в ДТП автомобиля, согласно порталу auto.ru, оценивается в среднем в 5,5 млн рублей.

Напомним, за последние месяцы в Калининграде произошло несколько ДТП, в которых автомобили врезались в остановочные павильоны. Так, в декабре 2024 года на улице Горького легковой автомобиль марки «Ауди» совершил столкновение с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом «Ситроен». В результате микроавтобус въехал в остановку, на которой находились люди. Водитель погиб, а ожидавшие транспорт калининградцы получили травмы.

В тот же день на проспекте Победы в Калининграде перевернулся внедорожник «Киа», в салоне которого находился восьмилетний ребёнок. Авто опрокинулось на остановочный павильон, едва не задавив человека.

Также два ДТП с участием автобусов в районе остановочных павильонов произошли 12 и 21 октября.

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