В ДТП на проспекте Победы пострадал ребёнок

На проспекте Победы в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в воскресенье, 26 января.

Всего из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало 2 человека. Сотрудники МЧС России, прибывшие на место аварии, передали пострадавших медикам.