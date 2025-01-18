Беспрозванных заинтересовался проблемой наездов на автобусные остановки

Губернатор Алексей Беспрозванных пообещал заняться оперативной разработкой комплекса мероприятий по всей Калининградской области по снижению смертности в ДТП. Такое решение было вызвано «неоднократными наездами на автобусные остановки и на регулируемых переходах». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

В качестве возможных мер рассматривается расширение функционала камер. «Цифровизация и предупреждение. Камеры ставятся не для того, чтобы заработать на штрафах денег. А для того, чтобы предотвратить возможные проблемы: не только скорость, но и проезд на красный, опасное вождение, переезд стоп-линии и так далее», — отметил он. Кроме того, Беспрозванных пообещал заняться приведением дорожной сети, пешеходных переходов и остановок в нормативное состояние.

Напомним, что резонансное ДТП с наездом на остановку на Киевской произошло в Калининграде в ноябре 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля был госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья. Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности.

10 декабря 2024 года произошло сразу два ДТП с наездом на остановку. На проспекте Победы в Калининграде перевернулся внедорожник. Люди, ожидавшие транспорта на остановке, не пострадали. Чуть позднее на улице Горького микроавтобус въехал в остановку общественного транспорта после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля и два пешехода госпитализированы.

16 января 2025 года произошло ДТП с участием полугоночного автомобиля. Авто въехало в автобусную остановку на улице Интернациональной, на которой ожидала общественный транспорт 49-летняя женщина. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с травмами.