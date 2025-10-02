На территории базы БФУ в Рыбном начинают восстанавливать берег (фото)

Фото: страница ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

На берегу в Рыбном Пионерского округа начинают аварийно-восстановительные работы. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«В январе этого года берег пострадал после серии штормов. Сейчас ведутся подготовительные работы. Подрядчик обустраивает подъездную дорогу и завозит стройматериалы для укрепления берегового склона», — говорится в сообщении.

Работы ведутся на территория базы учебных практик БФУ им. Канта. «Будьте внимательны! Рекомендуем воздержаться от прогулок по берегу вблизи территории», — добавили в «Балтберегозащите».

В середине января в результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», повреждения получили объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Аварийный участок побережья в Рыбном перекрыли. Через две недели там было зафиксировано повторное обрушение берега.

