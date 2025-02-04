СК: отчим избил 7-летнего мальчика из-за отказа «делать зарядку» (видео)

СК: отчим избил 7-летнего мальчика из-за отказа «делать зарядку» (видео)
Следственные действия. Скрин видео регионального управления СК
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Отчим убитого 7-летнего мальчика из Черняховска дал признательные показания, сообщает региональное управление СКР. Со слов задержанного, ребенок якобы отказался делать зарядку, поэтому 42-летний мужчина его избил.

«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот, якобы, отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические. Расследование уголовного дела продолжается.

Как следует из видео, опубликованного региональным управлением СК, мужчина поместил тело ребёнка в сумку и попытался утопить в болоте. 


Видео: региональное управление СКР

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Подробнее читайте по ссылке: Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter