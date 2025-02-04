СК: отчим избил 7-летнего мальчика из-за отказа «делать зарядку» (видео)

Отчим убитого 7-летнего мальчика из Черняховска дал признательные показания, сообщает региональное управление СКР. Со слов задержанного, ребенок якобы отказался делать зарядку, поэтому 42-летний мужчина его избил.

«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершен допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот, якобы, отказывался выполнять физические упражнения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и биологические. Расследование уголовного дела продолжается.

Как следует из видео, опубликованного региональным управлением СК, мужчина поместил тело ребёнка в сумку и попытался утопить в болоте.





Видео: региональное управление СКР

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

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