Против отчима погибшего мальчика возбудили еще одно уголовное дело

Подозреваемому в убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Кроме того, органами полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, 25 декабря 2024 года мужчина дома по месту жительства в городе Черняховске умышленно применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав ей руку. «При этом ни мать девочки, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости, и девочку госпитализировали в лечебное учреждение. Кроме этого, и отчим, и мать запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы», — подчеркивают в СК.

В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству следователями регионального управления СКР и соединено с уголовным делом об убийстве. Девочка находится у бабушки.

Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, квартира, в которой проживала семья, принадлежит матери убитого мальчика и его сестры.

Напомним, в понедельник вечером стало известно, что в Черняховске накануне пропал 7-летний мальчик, мать заявила в полицию о пропаже ребенка спустя сутки после происшествия. Следователи заподозрили 42-летнего отчима мальчика в убийстве ребенка. Мужчина показал, где было спрятано тело. По данным СК, задержанный избил мальчика в субботу вечером, пока матери не было дома, утром в воскресенье обнаружил, что ребенок скончался. «Убедив жену сообщить о безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика», — сообщили в Следственном комитете.

Избил отчим: что известно об убийстве 7-летнего мальчика в Черняховске (дополнено)