Экс-директора Калининградского морского торгового порта обвиняют в растрате

Бывшего директора Калининградского морского торгового порта обвиняют в том, что он выписывал себе необоснованные премии и выплатил более 23 миллионов заработной платы фиктивным работникам. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2024 года обвиняемый, являясь генеральным директором АО «КМТП», достоверно зная, что «близкие родственники бывшего генерального директора общества» трудоустроены в порту на различные должности и получают заработную плату и иные выплаты, но фактически не осуществляют трудовую деятельность, продолжал выплачивать им денежные средства. Организации причинён материальный ущерб на сумму 23 326 921 рубль.

Также сообщается о том, что обвиняемый, используя служебное положение, выписывал себе «необоснованные премии». Всего таким образом он присвоил 5 844 244 рубля вверенных ему денежных средств.

Указанные действия следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, по ч. 4 ст. 160 УК РФ — как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 февраля 2025 года.

Как следует из карточки дела на сайте Московского районного суда Калининграда, обвинения выдвинуты против Владимира Лавренчука. Он занял должность гендиректора порта в 2021 году после смерти Владислава Дорофеева. В конце марта 2024 года Лавренчука сменил Максим Скатов.

В 2023 году Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений. В настоящее время основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия.

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