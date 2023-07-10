«Устроили цирк»: как прошло первое заседание суда по иску Генпрокуратуры к Колеснику

В понедельник, 10 июля, Центральный районный суд Калининграда начал рассматривать гражданское дело в отношении депутата Госдумы Андрея Колесника, его супруги и тещи. Иск к парламентарию подала Генпрокуратура, потребовав взыскать в доход государства контрольный пакет акций предприятия, которым владеет семья Колесника, и незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. В первый день суда по делу допросили четырех свидетелей, в том числе — директора Калининградского морского торгового порта Владимира Лавренчука. Подробности — в репортаже «Нового Калининграда» из зала суда.



Иск заместителя генпрокурора к Колеснику связан с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Надзорное ведомство обнаружило нарушения антикоррупционного законодательства, посчитав, что парламентарий незаконно приобрел и скрыто владеет ценными бумагами. Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию акций порта у иностранного инвестора. «Это политическая история — сейчас идет зачистка элит. Сейчас время такое — надо проверять всех», — заявлял депутат, комментируя иск Генпрокуратуры.

На судебное заседание Колесник не явился. Его интересы представляли два адвоката. Еще один юрист выступал в защиту тёщи парламентария Надежды Лысенко. Сама она, по словам представителя, сейчас находится на стационарном лечении. Супруга Колесника — телеведущая Марина Лысенко — в суд тоже не пришла. Некоторые документы и пояснения, касающиеся ее отношения к Калининградскому морскому торговому порту, дали сотрудники предприятия, привлеченного третьим лицом. Дело отдали на рассмотрение судье Елене Коренецкой.

«Предприниматель сросся с депутатской деятельностью»

В начале заседания защитники Колесника и его тещи выступили с целым рядом ходатайств. В частности, адвокаты просили провести судебную экспертизу одного из документов, представленных прокуратурой в качестве доказательства, чтобы установить давность его изготовления, и отложить заседание в связи с болезнью Надежды Лысенко и необходимостью изучить материалы дела. Наряду с этим защитники парламентария потребовали прекратить производство по делу, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность Андрея Колесника.

Еще одна просьба к суду была связана с попыткой заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой. Адвокаты предложили «объявить перерыв на 10-15 минут», чтобы обсудить такую возможность с представителями надзорного ведомства. Но прокуратура этот вариант отвергла. «Генпрокуратура как орган государственной власти не имеет права заключать мировые соглашения по делам о нарушениях антикоррупционного законодательства», — сказал представитель ведомства, добавив, что «единственным способом прекращения производства по делу является добровольное исполнение требований Генеральной прокуратуры».

Ходатайство о прекращении заседания, которое прокуратура сочла попыткой затянуть судебный процесс, тоже отклонили. Откладывать рассмотрение дела в связи с болезнью тещи Андрея Колесника суд не стал, посчитав необходимым опросить свидетелей. После этого адвокаты решили потребовать отвода судьи, но это ходатайство отклонили «в связи с отсутствием оснований».

Прокуратуру в суде представляли два сотрудника федерального надзорного ведомства. Поясняя содержание иска, они отметили, что парламентарий незаконно извлекал доход от Калининградского морского торгового порта через свою супругу Марину Лысенко. «Предприниматель Колесник сросся с депутатской деятельностью, не желая отказываться ни от одного, ни от другого вида деятельности, приносящих ему доход. [Он] злоупотребляет тем публичным полномочным положением, которым его наделил закон, продолжает извлекать незаконно имущество в виде так называемой заработной платы, которую оформляет на жену подконтрольный Колеснику Калининградский морской торговый порт», — заявил прокурор.

Генпрокуратура полагает, что взыскивает сейчас с семьи Колесника «средств меньше, чем того требуют обстоятельства». Комментируя иск, прокурор заявил, что супруга депутата Марина Лысенко покупала на средства порта авиабилеты в Москву и за границу. В деле имеются авансовые отчеты, которые будут рассматриваться «уже с точки зрения иного законодательства», так здесь «явно речь идет о растрате», указал представитель надзорного ведомства.





«Кто покупал акции, не помню»

В качестве свидетелей по делу прокуратура привлекла Владимира Калиниченко — бывшего акционера и экс-директора Калининградского морского торгового порта — и Олега Ершова — бывшего исполнительного директора предприятия. Защитники Колесника попросили допросить в качестве свидетелей Александра Корнюшина, который, по данным Генпрокуратуры, является личным водителем и помощником Колесника, и действующего директора порта Владимира Лавренчука. Это ходатайство суд удовлетворил.

Первым к трибуне пригласили Владимира Калиниченко. Он рассказал, что в период приватизации порта, в конце девяностых — начале двухтысячных, акции предприятия были у него, Андрея Колесника, Владислава Дорофеева и Юрия Шитикова. В 2009 году в результате конфликта директором порта стал Владислав Дорофеев, пояснил Калиниченко. Сам же он, по его утверждению, продолжал оставаться акционером и посещал заседания совета директоров. «Где-то пять лет назад я продал свои акции. Покупала компания „Совфрахт“. Кто там конкретно покупал, я даже не помню», — пояснил предприниматель.

На вопрос о трудоустройстве в порт Марины Лысенко он заявил, что «это было сделано, чтобы таким образом получал доход Андрей Иванович». Супруга парламентария, как выяснилось на заседании, руководит на предприятии блоком корпоративной и внешнеэкономической деятельности. По данным Генпрокуратуры, она получает «десятки миллионов рублей», в то время как директора порта по другим направлениям — «в разы меньше». «Функция, которую выполняла Лысенко, — минимальная. Эта функция стоит максимум пятьдесят тысяч. Ну хорошо — сто тысяч рублей, — заявил Калиниченко. — Понятно, что это не зарплата. Это доход, получаемый потому что. Потому что все всё понимают».

Калиниченко также дал показания по поводу приобретения семьей Колесника второго пакета акций в 2021 году. «Когда Дорофеев (Владислав Дорофеев, бывший гендиректор Калининградского морского торгового порта, — прим. „Нового Калининграда“) умер, там начались определенные процессы, связанные с наследством. У сына Дорофеева пытались выкупить акции. Часть этих акций по просьбе Андрея Ивановича Колесника купила его теща», — рассказал бывший директор Калининградского морского торгового порта. На вопрос о том, что кто сейчас фактически управляет и владеет портом, он ответил: «Кто получает доход, тот и занимается. Занимается Андрей Иванович».

Адвокаты Колесника попросили предпринимателя назвать источники этой информации, но Калиниченко отказался озвучивать имена. Защитники парламентария также указали, что этот свидетель «нанес ущерб порту в размере более 300 миллионов рублей и за это был переизбран на общем собрании акционеров». Калиниченко в ответ заявил, что «это всё рассматривалось в судах много раз и никаких вопросов не было».

Помощник «на общественных началах»

Вслед за ним в качестве свидетеля выступил Олег Ершов. Он сообщил, что до 2008 года работал в порту директором по экономике и финансам, затем — исполнительным директором, а впоследствии — советником гендиректора. Ершов рассказал, что Колесник устроил в порт свою жену «в должности, равной заму гендиректора» после того, как был избран депутатом Госдумы. «По обстоятельствам работы Марины Лысенко мне ничего неизвестно. Практически никто из крупных акционеров ее там не видел», — сообщил свидетель. Он также подтвердил слова Калиниченко о том, что после смерти Дорофеева его акции были переоформлены на тещу Колесника.

На заседание предприниматель пришел с конспектом показаний, которые давал во время вызова в Генпрокуратуру РФ. Адвокаты парламентария поинтересовались, зачем он записал свои слова. В ответ Ершов пояснил, что был предупрежден о том, что будет выступать свидетелем в суде. На просьбу сообщить, кто конкретно его предупредил, бизнесмен указал на одного из представителей прокуратуры. «Задавайте по существу вопросы. Цирк устроили», — возмутился другой представитель ведомства. «Цирк устроили не мы», — заметили в ответ защитники Колесника.

Третьим в качестве свидетеля допросили Александра Корнюшина. Он сообщил, что «с 2003-2005 годов» работает помощником директора по общим вопросам Калининградского морского торгового порта, а до этого был сотрудником компании по организации муниципальных парковок «Парк авто», где занимался «административно-кадровой работой». «На мне находились все парковщики, бригадиры и так далее. Согласования различные», — уточнил свидетель. Он опроверг утверждение о том, что является личным водителем Андрея Колесника, и заверил, что никогда не был его доверенным лицом. Вместе с тем Корнюшин сообщил, что работает помощником политика «на общественных началах».





Марину Лысенко он назвал одним из своих непосредственных руководителей в порту наряду с гендиректором. Сколько лет супруга Колесника работает на предприятии, Корнюшин ответить затруднился. На просьбу перечислить акционеров порта он заявил, что «это не его уровень». Вместе с тем прокурор сообщил в суде, что Александр Корнюшин в течение месяца, с августа по сентябрь 2021 года, был акционером компании, имея 5250 ценных бумаг. «В 2021 году я был акционером?» — удивился свидетель. Чуть позже он заявил, что вспомнил, как оказался владельцем ценных бумаг. «Просто позвонила Наталья Жукова. Ей, по всей видимости, нужны были деньги, а мы знаем друг друга давно. И она предложила купить у нее акции», — сообщил суду помощник директора порта. На просьбу сообщить, кому спустя месяц перешли ценные бумаги, Корнюшин заявил, что не помнит. После того, как судья озвучила информацию о том, что их получила теща Андрея Колесника, свидетель заявил, что «не оспаривает» этот факт.

По данным прокуратуры, доход Александра Корнюшина в 2022 году составил 27,5 млн рублей, в 2021 году — 24 млн рублей. Сам он заявил, что заработал эти деньги как помощник директора. «Денежные средства тратите на себя, Колеснику их не отдаете?» — поинтересовался прокурор. «Да», — ответил свидетель.

«График работы обычный, иногда — по телефону»

После Корнюшина к трибуне позвали Владимира Лавренчука, который с 2021 года занимает должность гендиректора Калининградского морского торгового порта. Он пояснил, был избран руководителем предприятия на общем собрании акционеров, набрав 100% голосов. «Там (на собрании, — прим. „Нового Калининграда“) был еще российский акционер „Коксохимтранс“, который потом ушел в офшор каким-то макаром. Ну и наши акционеры», — уточнил Лавренчук.

По просьбе судьи он перечислил всех владельцев ценных бумаг порта. Со слов Лавренчука, 28,5% ценных бумаг владеет Колесник, он передал их в доверительное управление теще Надежде Лысенко, еще чуть более 23% принадлежат непосредственно Надежде Лысенко. «Плюс „Орнето“ и Пурим (компания Orneto Partners Limited Partnership, зарегистрированная в шотландском Эдинбурге, и Дмитрий Пурим, — прим. „Нового Калининграда“), которые по иску Генпрокуратуры, сейчас на пути в сторону государства акции, — 46,5%. Ну и там еще какие-то мелочи у наследников Дорофеева остались», — сообщил суду Лавренчук.

Говоря о трудоустройстве в порт супруги Андрея Колесника, он рассказал, что Марина Лысенко работает с 2011 года в отделе внешнеэкономических связей. «Основные функции — это, грубо говоря, внешний периметр. Это и маркетинг, и поиск клиентов, и для перегрузки клиенты, и есть другие клиенты — поставщики техники в порту», — пояснил Лавренчук. В обязанности Лысенко, по его словам, входит «поиск и первые контракты». Ее график директор порта описал как «обычный, иногда — по телефону». «Строго мы не подходили к ней, главное, чтобы результат она приносила», — пояснил Владимир Лавренчук. Он признал, что зарплата Лысенко «достаточно высокая», добавив, что в 2021 году он дополнительно увеличил выплаты супруге Колесника, «чтобы удержать» ее, когда она собиралась переехать в Москву после избрания мужа в Госдуму.

Лавренчук заверил, что не был свидетелем хищений и вывода денежных средств порта со стороны Колесника. На принятие решений парламентарий, как заявил директор порта, влияния не оказывает.

Спустя четыре с половиной часа после начала заседания судья объявила перерыв до вторника, 11 июля.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар, Елена Калугина / Новый Калининград