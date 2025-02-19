Главврач Детской областной больницы отстранен от работы после ЧП с ребенком-инвалидом

Главврач калининградской Детской областной больницы Александр Маляров отстранен от работы на время проведения проверки по факту инцидента с ребенком-инвалидом, получившим ожоги в медучреждении. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Министерство здравоохранения Калининградской области после инцидента с ребенком в Детской областной больнице незамедлительно инициировало проверку. Так, на период проверки исполняет обязанности главного врача его заместитель по медицинской части. Вместе с тем 15 февраля ребенок оперативно был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем в профильную медицинскую организацию. Врачи учреждения делают все необходимое для его здоровья. Состояние ребенка расценивается как крайне тяжелое. Ситуация находится на особом контроле у руководства регионального минздрава», — прокомментировали происшествие в ведомстве.

Напомним, ранее в среду в региональном СК сообщили, что в ночь на 15 февраля 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении ДОБ, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления.

Отметим, что в июне прошлого года главврач Детской областной больницы Александр Маляров был признан «Лучшим руководителем медицинской организации», глава региона Алексей Беспрозванных также вручил ему медаль «За заслуги перед Калининградской областью».