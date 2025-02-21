В Балтийском море произошло очередное повреждение подводного кабеля

Разрыв подводного кабеля произошёл в Балтийском море у острова Готланд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle в пятницу, 21 февраля.



Кабель оборвался у берегов острова Готланд в четверг, отмечает Yle со ссылкой на шведскую береговую охрану и СМИ Швеции. Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, предполагаемый обрыв произошел в исключительной экономической зоне Швеции.

Ранее в акватории Балтийского моря был поврежден подводный кабель «Ростелекома». 13 февраля стало известно, что восстановление кабеля связи «Балтика» между Кингисеппом и Калининградом в акватории Балтийского моря завершено. Ремонт прошёл в исключительной экономической зоне Финляндии.