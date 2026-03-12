В Финляндии признали непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике

В Финляндии признали непричастность РФ к обрыву подводных кабелей на Балтике

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) признала непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом заявил глава SUPO Юха Мартелиус, передает ТАСС.

«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий. <...> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — сказал он.

Ранее в Балтийском море происходили инциденты, приводившие к сбоям в работе и повреждению подводных кабелей электропередачи, телекоммуникационных линий и газопроводов стран региона.


