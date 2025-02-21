В Полесском районе утонул мужчина, решивший перейти канал по льду

В Полесском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Вечером 20 февраля поступило сообщение о том, что водолазами МЧС из Полесского канала в черте поселка Красное извлечено тело мужчины. По данному факту была организована доследственная проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался 51-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, мужчина переходил по льду канал, желая попасть на другой берег. Лед под ним провалился, выбраться из воды самостоятельно он не смог и погиб.

По материалу доследственной проверки выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти жителя Полесского района назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 16 февраля на озере Марийское Нижнее Славского района 2 рыбака утонули, провалившись под лёд на мотобуксировщике.