В Полесском районе утонул мужчина, решивший перейти канал по льду

В Полесском районе утонул мужчина, решивший перейти канал по льду
Фото с места происшествия пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: ЧП на воде

В Полесском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Вечером 20 февраля поступило сообщение о том, что водолазами МЧС из Полесского канала в черте поселка Красное извлечено тело мужчины. По данному факту была организована доследственная проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался 51-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным, мужчина переходил по льду канал, желая попасть на другой берег. Лед под ним провалился, выбраться из воды самостоятельно он не смог и погиб.

По материалу доследственной проверки выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти жителя Полесского района назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 16 февраля на озере Марийское Нижнее Славского района 2 рыбака утонули, провалившись под лёд на мотобуксировщике.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter