Взыскана компенсация в пользу родителей рабочего, погибшего на стройке на Острове

По иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников рабочего, погибшего на стройплощадке филиала Большого театра в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 13 марта 2025 года в результате необеспечения контроля на строительном объекте на острове „Октябрьский“ в Калининграде при перемещении подъемника один из рабочих был зажат между дверным проемом и металлическим ограждением платформы. От полученных травм 27-летний рабочий в этот же день скончался в медицинском учреждении. По иску прокурора с работодателя ООО „Промметалл“ в пользу родителей погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тыс. рублей каждому», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по данному факту продолжается расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что на стройплощадке филиала Большого театра в марте произошел еще один несчастный случай. Тогда в результате падения в шахту лифта погиб 48-летний рабочий.