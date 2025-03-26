Следственными органами регионального управления Следственного комитета задержан второй депутат из Янтарного, подозреваемый в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С ним выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Место нахождения всех троих фигурантов установлено. Вопрос об избрании им меры пресечения следствие решит в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном СК.

По версии следствия, ночью 23 марта 2025 года депутаты от «Единой России» Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также супруга Малыхина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на улице Советской в Янтарном из хулиганских побуждений избили 37-летнюю местную жительницу. По данным следствия, причиной избиения послужил тот факт, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий одному из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

На данный момент членство депутатов в «Единой России» приостановлено, сообщил секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин.