Суд заключил под стражу депутата из Янтарного, обвиняемого в хулиганстве (дополнено)

Суд заключил под стражу депутата из Янтарного, обвиняемого в хулиганстве (дополнено)
Фото пресс-службы областного суда
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35-летнему парламентарию Совета депутатов Янтарного городского округа Павлу Малыхину, обвиняемому в хулиганстве, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ночью 23 марта 2025 года 35-летний и 34-летний депутаты из Янтарного Павел Малыхин и Василий Рогатко, а также супруга Малыхина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений избили 37-летню местную жительницу. Причиной для агрессии послужил тот факт, что потерпевшая опрокинула кадку с деревом, стоявшую у входа в ресторан, принадлежащий одному из нападавших.

В настоящее время обоим депутатам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Супруге одного из обвиняемых, также принимавшей участие в избиении потерпевшей, следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В жилищах фигурантов проведены обыски. Кроме того, изъяты видеозаписи с камер наблюдения заведения и близлежащих домов, запечатлевшие момент совершения преступления.

Ленинградский районный судом города Калининграда удовлетворил ходатайство следственных органов СУ СК России по Калининградской области об избрании 35-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в следственный изолятор до 25 мая. Как уточнили в пресс-службе областного суда, «следователь указал, что М. обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Кроме того, в целях воспрепятствования производству предварительного следствия он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск с размещением сведений в средствах массовой информации Калининградской области. Помимо этого, М. обладает широкими связями среди предпринимателей, представителей правоохранительных органов, в связи с чем не исключаются попытки воздействия на участников уголовного судопроизводства, уклонения от уголовной ответственности, либо избегания применения к нему строгой меры пресечения, а также сокрытию возможных доказательств».      

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия о помещении под стражу второго обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Калининградской области, отметили в СК.

Напомним, что членство задержанных депутатов в «Единой России» было приостановлено, об этом сообщил секретарь регионального отделения политической партии, председатель Законодательного собрания области Андрей Кропоткин.

Дополнено: как стало известно позже, второго депутата, обвиняемого в хулиганстве, также заключили под стражу до 25 мая.

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