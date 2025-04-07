Суд: следствие подозревает главврача Детской поликлиники в мошенничестве

Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главного врача ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника» Виолетты Фроловой. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе суда, главврач подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения, указав, что в декабре 2024 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Расследуется факт необоснованных выплат врачу-педиатру за работы, которые фактически не были выполнены, а также безосновательных выплат стимулирующих надбавок. Всего в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2024 было выплачено, как полагает следствие, более 1 млн руб., — сообщили в суде. — 1 апреля 2025 года по подозрению в совершении данных преступлений была задержана Ф.». Фамилия педиатра, который получал выплаты и надбавки, не называется.

Следователь обратился в суд и просил избрать в отношении нее меру пресечения в виде запрета определенных действий, указав, что это необходимо, чтобы руководитель учреждения не имела возможности противодействовать расследованию. При этом, поскольку подозреваемая имеет постоянное место жительства, способствует расследованию уголовного дела, изоляция ее от обществ в качестве меры пресечения не требуется.

Постановлением Ленинградского районного суда от 3 апреля в отношении Виолетты Фроловой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: установлена обязанность являться по вызовам следователя и суда, ей запрещено приближаться ближе 100 метров ко всем отделениям и административным корпусам ГБУЗ «Городская детская поликлиника»; посещать аэропорт, железнодорожные вокзалы и станции, порты; посещать консульства и посольства иностранных государств; общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по расследуемому уголовному делу.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении должностных лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника». Об этом «Новому Калининграду» сообщили источники, знакомые с ситуацией. В региональном СК информацию подтвердили.

Напомним, в сентябре полиция проводила проверку в отношении заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец, которая параллельно занимала должность педиатра в Городской детской поликлинике. Об этом сообщали «Новому Калининграду» источники, знакомые с ситуацией, в региональном УМВД оставили информацию без комментариев. В правительстве утверждали, что Берездовец подрабатывала врачом в свободное от работы в министерстве время. При этом источники утверждали, что медсёстры и врачи поликлиники её на работе не видели.

В октябре с сайта регионального минздрава пропала информация о Наталии Берездовец. В начале ноября в правительстве области на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что она уволилась из минздрава по собственному желанию.

Портал ранее направил запрос в министерство здравоохранения области с просьбой прокомментировать ситуацию в Городской детской поликлинике.