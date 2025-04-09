Жителя Советска обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам (фото)

Жителя Советска обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам (фото)
Фото: пресс-служба Калининградского областного суда
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В суд поступило уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Советска, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности двоим знакомым. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, рано утром 15 февраля 2025 года обвиняемый, управляя мотобуксировщиком вместе с прикреплёнными к нему санями-волокушами, в которых находились двое его знакомых, двигался по ледовому покрытию озера Марийское Нижнее в посёлке Хрустальное Славского района. При этом водитель, зная, что ледяной покров установился на озере непродолжительное время и не учитывая условия погоды, продолжил движение, в результате чего мотобуксировщик вместе с санями провалися под лёд. При этом обвиняемому удалось выбраться на поверхность, а его знакомые утонули. Тело одного из них спасатели обнаружили в тот же день, второго — 17 февраля.

Действия водителя мотобуксировщика следствие квалифицировало по ч.3 ст.109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Решается вопрос о назначении дела к слушанию.

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