На стройке филиала Большого театра на Острове вновь погиб рабочий, возбуждено дело

В Калининграде на стройплощадке на Октябрьском острове погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По предварительным данным, днем 7 апреля текущего года на стройобъекте 38-летний мужчина выполнял кровельные работы на крыше объекта. При этом в нарушение требований техники безопасности он не был обеспечен средствами страховки и индивидуальной защиты. В процессе производства работ он упал в отверстие крыши, предназначенное для вентиляционной системы, с высоты не ниже 8-го этажа. От полученных травм рабочий погиб на месте происшествия.
Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.
В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры добавили, что расследование уголовного дела о гибели рабочего находится на контроле ведомства.Как сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, ЧП случилось на стройплощадке филиала Большого театра. Причем это уже третий случай смерти рабочих на данном объекте. Ранее, 10 марта, рабочий-отделочник упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте. А 13 марта в результате травм, полученных на этой же стройке, погиб 27-летний слесарь-монтажник.