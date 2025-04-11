На стройке филиала Большого театра на Острове вновь погиб рабочий, возбуждено дело

На стройке филиала Большого театра на Острове вновь погиб рабочий, возбуждено дело
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В Калининграде на стройплощадке на Октябрьском острове погиб рабочий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, днем 7 апреля текущего года на стройобъекте 38-летний мужчина выполнял кровельные работы на крыше объекта. При этом в нарушение требований техники безопасности он не был обеспечен средствами страховки и индивидуальной защиты. В процессе производства работ он упал в отверстие крыши, предназначенное для вентиляционной системы, с высоты не ниже 8-го этажа. От полученных травм рабочий погиб на месте происшествия.

Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

В свою очередь, в пресс-службе областной прокуратуры добавили, что расследование уголовного дела о гибели рабочего находится на контроле ведомства.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах, ЧП случилось на стройплощадке филиала Большого театра. Причем это уже третий случай смерти рабочих на данном объекте. Ранее, 10 марта, рабочий-отделочник упал в шахту лифта с высоты 8-го этажа. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте. А 13 марта в результате травм, полученных на этой же стройке, погиб  27-летний слесарь-монтажник

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