Защита Берездовец: обыск в поликлинике проводился с привлечением спецназа

Все новости по теме: Медицина

Проверка в отношении экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец началась 11 месяцев назад. Проверки в поликлинике за это время проводились несколько раз, сообщил в ходе судебного заседания представитель защиты бывшей чиновницы.

В первый раз полицейские пришли в поликлинику 15 мая 2024 года, сообщил защитник. За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов не менее пяти раз проводили проверки документов. В последний раз обыск в поликлинике проходил с привлечением спецназа, отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в суд поступило ходатайство о заключении Наталии Берездовец по стражу. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что она фиктивно была трудоустроена в детской поликлинике на должность педиатра и неправомерно получала зарплату и стимулирующие надбавки в период с 2020 по май 2024 года. По данным следствия, Городской детской поликлинике причинен материальный ущерб в сумме, превышающей 1 млн рублей.

Отметим, что 14 мая 2025 года стало известно, что правительство покинул экс-министр здравоохранения Александр Кравченко. 15 мая 2024 года на пост врио губернатора заступил Алексей Беспрозванных.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter