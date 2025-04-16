Защита Берездовец: обыск в поликлинике проводился с привлечением спецназа

Проверка в отношении экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталии Берездовец началась 11 месяцев назад. Проверки в поликлинике за это время проводились несколько раз, сообщил в ходе судебного заседания представитель защиты бывшей чиновницы.

В первый раз полицейские пришли в поликлинику 15 мая 2024 года, сообщил защитник. За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов не менее пяти раз проводили проверки документов. В последний раз обыск в поликлинике проходил с привлечением спецназа, отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в суд поступило ходатайство о заключении Наталии Берездовец по стражу. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что она фиктивно была трудоустроена в детской поликлинике на должность педиатра и неправомерно получала зарплату и стимулирующие надбавки в период с 2020 по май 2024 года. По данным следствия, Городской детской поликлинике причинен материальный ущерб в сумме, превышающей 1 млн рублей.