Правдинца ждет суд за осквернение символов воинской славы в центре Калининграда

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Правдинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 6 апреля 2025 года на площади Победы в Калининграде нетрезвый мужчина умышленно бросил мусорную урну в световую фотозону «Пятиконечная звезда», посвященную 80-й годовщине штурма Кёнигсберга, повредив инсталляцию.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле прошлого года региональное УМВД сообщило, что на площади Победы мужчина урной разбил окно в столовой, после чего зашел в помещение и начал агрессивно себя вести. Когда злоумышленника задержали, выяснилось, что он ранее повредил часть экспозиции, установленной на площади Победы. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб в размере 198 000 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.