Гостехнадзор — о смертельном ДТП под Озёрском: трактор был неисправен (фото)

Гостехнадзор — о смертельном ДТП под Озёрском: трактор был неисправен (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Продолжение: В «Мираторге» пообещали оказать помощь семье сотрудника, погибшего под Озёрском
Все новости по теме: ДТП

В Озёрском районе в результате опрокидывания трактора, принадлежащего ООО «Калининградская мясная компания», погиб пешеход. О том, что ДТП произошло в воскресенье, 4 мая, в понедельник утром сообщила пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

«По предварительным данным, 04.05.2025 года в 15:20 на 4 км 850 метров автодороги „Рязанское — Жучково“ двигался трактор „Беларус“ под управлением 32-летнего водителя, который при выполнении сельскохозяйственных работ на поле в районе пос. Жучково, двигаясь на спуске, не учел особенности и состояние грунтового покрытия, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства на 42-летнего пешехода, — уточнили в ведомстве. — В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель трактора госпитализирован».

В тот же день замруководителя службы Гостехнадзора по Калининградской области Владимир Войцехович заявил на своей персональной странице «ВКонтакте», что опрокинувшийся на пешехода трактор был неисправен, и технический осмотр им пройден не был.

«Эксплуатация такой техники категорически запрещена, — написал Войцехович. — Собственником трактора является ООО „Калининградская мясная компания“ (она же „Мираторг“). В момент движения в одноместной кабине трактора находилось двое мужчин, водитель и (в тексте Войцеховича добавлено эмодзи, означающее ребёнка — прим. „Нового Калининграда“). В результате происшествия пассажир погиб, водитель получил множественные переломы».

Войцехович добавил, что по имеющимяс у него данным, «во время движения трактор резко заглох, вследствие чего водитель не справился с управлением».

«Остается вопросом: почему руководство ООО КМК не дорожит своими сотрудниками, допускает к эксплуатации неисправную технику с нарушением всех возможных технических требований! — продолжил он. — ООО КМК неоднократно предупреждалось о запрете эксплуатации подобной неисправной техники! Надеемся, что руководителей ООО КМК накажут по всей строгости закона».

«Новый Калининград» обратился за комментарием в пресс-службу компании «Мираторг». Его пообещали предоставить в течение дня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter