Гостехнадзор — о смертельном ДТП под Озёрском: трактор был неисправен (фото)

В Озёрском районе в результате опрокидывания трактора, принадлежащего ООО «Калининградская мясная компания», погиб пешеход. О том, что ДТП произошло в воскресенье, 4 мая, в понедельник утром сообщила пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.

«По предварительным данным, 04.05.2025 года в 15:20 на 4 км 850 метров автодороги „Рязанское — Жучково“ двигался трактор „Беларус“ под управлением 32-летнего водителя, который при выполнении сельскохозяйственных работ на поле в районе пос. Жучково, двигаясь на спуске, не учел особенности и состояние грунтового покрытия, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства на 42-летнего пешехода, — уточнили в ведомстве. — В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель трактора госпитализирован».

В тот же день замруководителя службы Гостехнадзора по Калининградской области Владимир Войцехович заявил на своей персональной странице «ВКонтакте», что опрокинувшийся на пешехода трактор был неисправен, и технический осмотр им пройден не был.

«Эксплуатация такой техники категорически запрещена, — написал Войцехович. — Собственником трактора является ООО „Калининградская мясная компания“ (она же „Мираторг“). В момент движения в одноместной кабине трактора находилось двое мужчин, водитель и (в тексте Войцеховича добавлено эмодзи, означающее ребёнка — прим. „Нового Калининграда“). В результате происшествия пассажир погиб, водитель получил множественные переломы».

Войцехович добавил, что по имеющимяс у него данным, «во время движения трактор резко заглох, вследствие чего водитель не справился с управлением».

«Остается вопросом: почему руководство ООО КМК не дорожит своими сотрудниками, допускает к эксплуатации неисправную технику с нарушением всех возможных технических требований! — продолжил он. — ООО КМК неоднократно предупреждалось о запрете эксплуатации подобной неисправной техники! Надеемся, что руководителей ООО КМК накажут по всей строгости закона».

«Новый Калининград» обратился за комментарием в пресс-службу компании «Мираторг». Его пообещали предоставить в течение дня.