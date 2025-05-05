В «Мираторге» пообещали оказать помощь семье сотрудника, погибшего под Озёрском

В «Мираторге» пообещали оказать помощь семье сотрудника, погибшего под Озёрском
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

В компании «Мираторг» отреагировали на публикации в СМИ, где сообщается о гибели в Озёрском районе Калининградской области человека в результате опрокидывания с дороги трактора «Беларус». На запрос «Нового Калининграда» в пресс-службе компании пояснили, что несчастный случай произошёл на ферме крупного рогатого скота «Кадымка» 4 мая.

«По предварительной информации, сотрудники фермы выполняли работы по перевозке поилок на летние пастбища, и при движении на тракторе с прицепом по полю, имеющему уклон местности, произошло опрокидывание трактора, — сообщили в пресс-службе. — В результате происшествия один из сотрудников получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в областную клиническую больницу в город Калининград».

В «Мираторге» добавили, что в настоящее время уполномоченными органами проводится расследование произошедшего, устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.

«Создана комиссия по расследованию под председательством представителя Государственной инспекции труда с участием представителей работодателя и уполномоченных государственных структур, — уточнили в пресс-службе. — Компания „Мираторг“ окажет необходимую материальную и финансовую помощь семье погибшего сотрудника».

Напомним, что сообщение о гибели человека на автодороге «Рязанское — Жучково» опубликовало УГИБДД по Калининградской области утром 5 мая. В тот же день замруководителя службы Гостехнадзора по Калининградской области Владимир Войцехович заявил на своей персональной странице «ВКонтакте», что опрокинувшийся трактор был неисправен, и технический осмотр им пройден не был.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter