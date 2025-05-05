В «Мираторге» пообещали оказать помощь семье сотрудника, погибшего под Озёрском

В компании «Мираторг» отреагировали на публикации в СМИ, где сообщается о гибели в Озёрском районе Калининградской области человека в результате опрокидывания с дороги трактора «Беларус». На запрос «Нового Калининграда» в пресс-службе компании пояснили, что несчастный случай произошёл на ферме крупного рогатого скота «Кадымка» 4 мая.

«По предварительной информации, сотрудники фермы выполняли работы по перевозке поилок на летние пастбища, и при движении на тракторе с прицепом по полю, имеющему уклон местности, произошло опрокидывание трактора, — сообщили в пресс-службе. — В результате происшествия один из сотрудников получил травмы, несовместимые с жизнью, второй доставлен в областную клиническую больницу в город Калининград».

В «Мираторге» добавили, что в настоящее время уполномоченными органами проводится расследование произошедшего, устанавливаются обстоятельства и причины, приведшие к трагедии.

«Создана комиссия по расследованию под председательством представителя Государственной инспекции труда с участием представителей работодателя и уполномоченных государственных структур, — уточнили в пресс-службе. — Компания „Мираторг“ окажет необходимую материальную и финансовую помощь семье погибшего сотрудника».

Напомним, что сообщение о гибели человека на автодороге «Рязанское — Жучково» опубликовало УГИБДД по Калининградской области утром 5 мая. В тот же день замруководителя службы Гостехнадзора по Калининградской области Владимир Войцехович заявил на своей персональной странице «ВКонтакте», что опрокинувшийся трактор был неисправен, и технический осмотр им пройден не был.