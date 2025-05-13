Бывшему генералу таможенной службы, устроившему дебош в отеле, вынесли приговор (фото)

Фото: пресс-служба Калининградского областного суда

В отношении бывшего генерала Федеральной таможенной службы, устроившего в феврале 2024 года дебош в в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» в Калининграде, вынесен приговор. Об этом сообщили пресс-службы областного суда и прокуратуры.

Инцидент произошёл ночью 2 февраля 2024 года. «Между охранником и подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла драка, в связи с чем был вызван наряд вневедомственной охраны. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии потребовали, чтобы подсудимый проследовал с ними в отдел полиции в связи с нарушением общественного порядка. При помещении в служебный автомобиль мужчина ударил полицейского ногами по голове и туловищу, не желая следовать в отдел. После этого, находясь в фойе дежурной части, будучи не согласным с нахождением в отделе полиции, обвиняемый нанёс представителям власти удары по ногам и телу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор бывшему генералу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного суда, вину в совершении преступления подсудимый признал на досудебной стадии в полном объёме, благодаря чему дело поступило в суд «в особом порядке». На втором заседании мужчина заявил, что не виновен и весь оставшийся процесс вину не признавал. Рассмотрения дела перешло в обычный порядок. Однако по закону суд обязан считать признание вины на предварительном следствии смягчающим обстоятельством, даже если впоследствии подсудимый отказывается от своих слов.

Напомним, 5 февраля в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде устроили дебош два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы — замруководителя ФТС генерал-полковник Андрей Струков и начальник главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере.

Как сообщала Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Олег Завгородний поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, он был доставлен в отделение полиции. Андрей Струков, как указывало издание, возглавлял делегацию ФТС из Москвы, разместившуюся в отеле «Кристалл Хаус». В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали. Через несколько дней после произошедшего оба фигуранта скандала уволились. 16 февраля СК сообщил о возбуждении уголовного дела.