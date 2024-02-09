После дебоша в «Кристалл Хаусе» в ФТС заявили об увольнении второго генерала

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковник Андрей Струков уволен. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пятницу, 9 февраля, в пресс-службе ФТС.



«Информацию подтверждаем», — сказал собеседник. При этом он не смог уточнить, был Струков уволен по статье или написал заявление по собственному желанию. На портале правовой информации опубликовано распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 7 февраля. В нем говорится, что Андрей Струков освобождается от должности замглавы ФТС «по его просьбе».

На сайте ведомства Струков больше не указан в числе заместителей руководителя. Он занимал эту должность с 2015 года. Андрей Струков награжден почетной грамотой президента РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Орденом Почета.

Ранее в ФТС подтвердили увольнение начальника главного управления тылового обеспечения генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. В ведомстве заявили, что он написал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля.

В понедельник, 5 февраля, в ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о том, что в Калининграде устроили дебош, предположительно, два высокопоставленных сотрудника Федеральной таможенной службы. Инцидент, частично зафиксированный на видео, произошел в пятизвездочном отеле «Кристалл Хаус» на Нижнем озере.

Как сообщала Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, Олег Завгородний поскандалил с охранниками и напал на сотрудника отеля. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, он был доставлен в отделение полиции. Андрей Струков, как указывало издание, возглавлял делегацию ФТС из Москвы, разместившуюся в отеле «Кристалл Хаус». В правоохранительных органах инцидент не прокомментировали.

На запрос «Нового Калининграда» с просьбой подтвердить или опровергнуть причастность двух генералов к дебошу в отеле «Кристалл Хаус» в Федеральной таможенной службе до сих пор не ответили.