Белгородский губернатор сообщил о подрыве железной дороги

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В Прохоровском районе Белгородской области ночью 6 июня произошёл сход резервного тепловоза с рельсов. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждена часть железнодорожного полотна, ремонтная бригада приступила к восстановлению участка пути.

Движение поездов было задержано на 2,5 часа. Сейчас они следуют в соответствии с графиком.

31 мая в 22 часа 50 минут произошло обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в катастрофе погибло семь человек.

Ночью 1 июня в результате взрыва сошёл с рельсов состав в Курской области.

5 июня железную дорогу подорвали в Воронежской области. Повреждения заметил машинист одного из составов. Схода вагонов и пострадавших не было. Позже стало известно, что подрыв путей был совершён перед прохождением поезда сообщением «Калининград — Адлер», в котором находилось 495 пассажиров.


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