Прокуратура требует с «Мираторга» компенсацию 3 млн руб. за смерть работника

Прокуратура требует с «Мираторга» компенсацию 3 млн руб. за смерть работника
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД по Калининградской области
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В суд обратился прокурор с исковым заявлением к ООО «Калининградская мясная компания» о компенсации морального вреда за смерть работника, на которого опрокинулся трактор под Озёрском. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В прокуратуру обратилась мать погибшего. Уточняется, что 4 мая в ходе выполнения сельскохозяйственных работ опрокинулся трактор, принадлежащий ООО «КМК», в результате чего сын истицы был придавлен кабиной транспортного средства. Получив травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Сумму причиненного морального вреда мать погибшего работника оценивает в 3 млн руб. Судебное заседание назначено на 25 июня.

Оперативный комментарий у пресс-службы «Мираторга» «Новому Калининграду» получить не удалось.

Напомним, что сообщение о гибели человека на автодороге «Рязанское — Жучково» опубликовало УГИБДД по Калининградской области утром 5 мая. В тот же день замруководителя службы Гостехнадзора по Калининградской области Владимир Войцехович заявил на своей персональной странице «ВКонтакте», что опрокинувшийся трактор был неисправен, и технический осмотр им пройден не был. На запрос «Нового Калининграда» в пресс-службе «Мираторга» пояснили, что несчастный случай произошёл на ферме крупного рогатого скота «Кадымка» 4 мая. Кроме того, в пресс-службе пообещали оказать необходимую материальную и финансовую помощь семье погибшего.

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