В Калининграде на 21-летнюю девушку упало дерево, СК проводит проверку

Следственным комитетом организована процессуальная проверка по информации о травмировании девушки в результате падения на нее дерева в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, на 21-летнюю девушку упало дерево. С тяжелыми травмами калининградка госпитализирована в лечебное учреждение. Организована процессуальная проверка, производство которой поручено следственному отделу по Ленинградскому району Калининграда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнила пресс-служба областной прокуратуры, падение старого дерева на девушку произошло в районе Озерного проезда.