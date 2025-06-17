Таможенники задержали на границе с Литвой 10 тонн зерна и жмыха (фото)

Все новости по теме: Таможня
Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Сотрудники таможенного поста МАПП «Чернышевское» обнаружили в полуприцепе свыше 10 тонн незадекларированного товара, провозимого под видом гречки и семечек. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

«С территории Литовской Республики прибыло транспортное средство, в котором, согласно товаросопроводительным документам, находился товар ЕАЭС: семечки, хлопья, печенье, крупы, кофе. После таможенного осмотра с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса автопоезд был направлен на таможенный досмотр, так как у инспекторов возникло подозрение, что в полуприцепе может находиться не указанный в документах товар», — говорится в сообщении.

В результате сотрудники поста обнаружили, что количество грузовых мест и наименования товаров не соответствуют заявленным. В коробках с наклейками «Гречка ядрица» был обнаружен мел в полиэтиленовых упаковках, под этикетками «Семечки» и «Ячневая крупа» находился жмых в гранулах, расфасованный в мешочки из фольги. В коробках, лишённых какого-либо обозначения, таможенники нашли зёрна пшеницы и овса россыпью.

Всего сотрудники поста изъяли 1322 коробки общим весом 10604,5 кг. В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений»).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter