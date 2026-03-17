СК завершил расследование уголовного дела о падении дерева на девушку в Калининграде

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего генерального управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если оно повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 9 июня 2025 года в городе Калининграде на 21-летнюю девушку из-за неблагоприятных погодных условий упало дерево, находящееся в аварийном усыхающем состоянии и подлежащее вырубке. С тяжелыми травмами калининградка была госпитализирована в лечебное учреждение, где через непродолжительное время скончалась.

Установлено, что 39-летний управляющий организации, арендовавшей городские земли, в том числе место, где произрастало древо, должен был осуществлять проверку прилегающей территории и своевременно не предпринял мер к обеспечению выполнения работ по спилу дерева, находящегося в аварийном состоянии, что привело к гибели калининградки.

Свою вину мужчина не признал. Однако следователями собран достаточный объем доказательств, полностью изобличающих фигуранта в содеянном. Допрошены свидетели, проведена лесопатологическая и судебно-медицинская экспертизы, выемки и осмотры. Выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.