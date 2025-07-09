СК: житель Советска предстанет перед судом по обвинению в истязании дочери

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36-летний житель Советска предстанет перед судом по обвинению в истязании собственной дочери (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ) и побоях (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, обвиняемый в период с мая 2024 года по январь 2025 года систематически жестоко обращался со своей дочерью. Он применял к девочке физическую силу в качестве наказания. Мужчина избивал её ремнем, электрическим шнуром, деревянной палкой, пластмассовой вешалкой, а также плоскогубцами срезал накладные ногти с обеих рук потерпевшей.

Фото: прокуратура Калининградской области

Кроме того, фигурант, имея непогашенную судимость за угрозы убийством (ст. 119 УК РФ) в адрес бывшей супруги, в январе 2025 года нанес ей множественные удары ногой по голове и животу.

С заявлением о противоправных действиях отца девочка с матерью обратились в МО МВД России «Советский».

На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием организован комплекс мер реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм. По уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что о задержании фигуранта и взятии его под стражу сообщалось 8 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело.

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