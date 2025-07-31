В суд поступило дело жителя Советска, обвиняемого в избиении и истязании дочери

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В Советский городской суд поступило уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в истязании и избиении несовершеннолетний дочери. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с мая 2024 года по январь 2025 года ранее судимый мужчина систематически жестоко обращался со своей 13-летней дочерью. В процессе воспитания он применял к ней физическую силу. В качестве наказания он избивал ее ремнем, пластмассовой вешалкой, деревянной палкой и электрическим шнуром. В январе этого года мужчина плоскогубцами срезал накладные ногти с рук девочки.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Судебное заседание по делу назначено на 15 августа 2025 года.

Напомним, что о задержании фигуранта и взятии его под стражу сообщалось 8 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело.

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