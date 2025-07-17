В Балтийске возбудили дело по факту гибели рабочих коммунальной организации

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По факту гибели рабочих МУП «Балтвода», выполнявших работы в п. Дивное Балтийского округа, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, днём, 15 июля, в поселке выполнялись работы по прочистке канализационного колодца, в ходе которых трое сотрудников отравились канализационными газами. В результате 56-летний и 52-летний рабочие погибли на месте происшествия. 67-летний пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

«В рамках расследования уголовного дела следователями регионального управления СКР выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — добавляет пресс-служба. Установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела также находятся на контроле прокуратуры Балтийска. 

МУП «Балтвода» оказалось недоступно для комментариев.

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