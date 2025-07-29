В Калининграде напротив здания дорожно-транспортного комитета провалился люк (фото)

В Калининграде напротив здания дорожно-транспортного комитета провалился люк (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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На улице Павлика Морозова, капитально отремонтированной в 2022 году, образовалась просадка на месте канализационного люка посередине проезжей части. Очевидцы сообщили «Новому Калининграду», что опасный участок находится ровно напротив здания, в котором находится комитет развития дорожно транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда.

В комитете «Новому Калининграду» подтвердили, что просадка действительно есть, однако «причины провала пока выясняют». В пресс-службе мэрии в свою очередь пояснили, что отвечать за установку оголовников под люки могла как компания «Мосинжиниринг», проводившая тут работы в 2022 году, так и «Водоканал». После сигнала об аварийно опасном участке в понедельник, 28 июля, перед провалом появилось дорожное ограждение.

Фото предоставлено очевидцем

Отметим, что срок сдачи улицы (ремонт продолжался полтора года) был сдвинут компанией «Мосинжиниринг» на конец ноября 2022 года из-за проблем с логистикой: к середине октября подрядчик не смог получить опоры освещения и ряд других материалов, необходимых для закрытия объекта.

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