Советчанина, истязавшего дочь, приговорили к пяти годам лишения свободы

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
36-летнего жителя Советска признали виновным в истязании, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и побоях 13-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием и судом установлено, что в период с мая 2024 по январь 2025 года фигурант систематически жестоко обращался со своей дочерью. Он применял к девочке физическую силу в качестве наказания: избивал ремнем, электрическим шнуром, деревянной палкой, пластмассовой вешалкой, а также плоскогубцами срезал накладные ногти с рук потерпевшей.

В судебном заседании вина подсудимого в совершении преступлений полностью подтвердилась. Его действия квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего», ч.2 ст.116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Приговором Советского городского суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимого в пользу несовершеннолетней потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что о задержании фигуранта и взятии его под стражу сообщалось8 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело. В конце июля дело поступило в суд.

