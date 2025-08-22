Очевидец: удар произошёл, когда «Ласточка» шла на полной скорости (фото)

Электричка «Ласточка», сбившая автомобиль «Мерседес» утром 22 августа, после столкновения продолжила свой маршрут до Зеленоградска. О подробностях ДТП на железнодорожных путях «Новому Калининграду» сообщил один из пассажиров электропоезда.

«Мы выехали из Калининграда в 9:05, „Ласточка“ была прямой, без пересадок, — рассказал очевидец. — Где-то между Дорожным и Рябиновкой на полной скорости (она была достаточно высокой) произошёл удар. Поезд остановился, и минут 20 было непонятно, что происходит. Потом по вагону пошли слухи, что сбили машину. Были ли там пассажиры, никто не говорил. Потом поезд очень медленно добрался до Рябиновки и встал там. Часть людей вышла покурить, и про них забыли. Далее поезд поехал в Зеленоградск».

Фото предоставлено очевидцем

Ранее о ДТП на железной дороге, в котором один человек погиб и ещё один получил телесные повреждения, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. Следом за ней свой комментарий озвучил руководитель отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин. По его словам, авария случилась в поселке Дорожный на ж/д переезде — электричка столкнулась с мини-грузовичком «Мерседес», который выехал на запрещающий сигнал светофора. «Локомотивная бригада не пострадала, никто из пассажиров поезда не пострадал — а в „Ласточке“ находилось 210 человек, с незначительным отклонением от графика поезд продолжил движение по маршруту, — пояснил Першин. — На месте аварии сотрудники ГАИ разбираются, почему водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения».