Возбуждено дело против водителя, совершившего смертельное ДТП на ж/д переезде

В Гурьевском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что 22 августа около 9:30 на железнодорожном переезде в пос. Дорожный 29-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» выехал на запрещающий сигнал светофора на ж/д переезд. Произошло столкновение авто с движущимся электропоездом «Ласточка». В результате ДТП пассажир автомобиля погиб до приезда скорой помощи. Водитель микроавтобуса находится в реанимации травматологического отделения.

Следователем ОМВД России «Гурьевский» в отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.