Улицу Чайковского перегородили для устранения последствий дорожного провала (фото)

photo_2025-08-26_18-15-02 (3) (1).jpgphoto_2025-08-26_18-15-02.jpgphoto_2025-08-26_18-15-02 (2).jpg  
В Калининграде перекрыт проезд по ул. Чайковского. Коммунальщики занимаются устранением последствий провала, образовавшегося на дороге. Об этом сообщил с места происшествия корреспондент «Нового Калининграда».

«Улицу Чайковского перекрыли. Это у второго входа в зоопарк прямо. Откачивают воду, воронка эта увеличилась, автомобиль „Водоканала“ вытащили, он рядом стоит», — уточнил он.

«Причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети. Тем самым не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь, и образовалась крупная утечка под землей, далее подмытие грунта и в результате провал на дорожной сети. Сейчас ведется откачка воды и аварийные бригады приступят к ремонтным работам. Работы планируется завершить в течение недели. С ранее выполняемыми работами на канализационном коллекторе на территории зоопарка данная авария никак не связана», — прокомментировали ситуацию в «Водоканале».

Напомним, во вторник днем на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе В пресс-службе «Водоканала» предположили, что провал спровоцировал вчерашний ливень.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

