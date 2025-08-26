Очевидец: на улице Чайковского спецтехника «Водоканала» угодила в дорожный провал (фото)

На улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. Фото застрявшего автомобиля «Новому Калининграду» предоставил очевидец. В пресс-службе «Водоканала» предположили, что яма образовалась из-за вчерашнего ливня.

«Специалисты областного „Водоканала“ на месте, причину образования провала будут определять после того, как из ямы достанут специализированную технику, — уточнили в пресс-службе. — Это последствия вчерашних ливней».

Отметим, что 30 января 2024 года недалеко от этого места произошла коммунальная авария, в ликвидации которой принимали участие специалисты «Водоканала». В зелёной зоне со стороны улицы Чайковского, где зоопарк планировал сделать гостевую парковку, образовался провал глубиной шесть метров. Позже котлован пришлось разрыть до 12 метров. «Водоканал» завершил работы на месте прорыва коллектора лишь во второй половине февраля. Там пришлось заменить 19 метров трубы.