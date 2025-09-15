В Зеленоградском районе произошло тройное ДТП, пострадали дети (фото)

В Зеленоградском районе на автодороге «Переславское — Круглово» 14 сентября произошло столкновение трёх автомобилей. В результате ДТП пострадали два ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 18:30 «автомобиль „Фольксваген“ под управлением 21-летнего водителя, которая на правостороннем закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем „Ауди“ под управлением 43-летнего водителя и автомобилем „Сузуки“ под управлением 23-летнего водителя».

В результате ДТП водитель и два пассажира (2024 г.р и 1993 г.р.) автомобиля «Фольксваген» получили телесные повреждения. Кроме того, 10-летнюю пассажирку автомобиля «Фольксваген» и водителя автомобиля «Ауди» госпитализировали.

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции