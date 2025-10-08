«Кауп» вновь оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей

Зеленоградский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении о пропаганде нетрадиционных ценностей в отношении Центра исторической реконструкции «Кауп». Организации назначали наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

«Установлено, что КРОО ЦИР „Кауп“ на четырех страницах в сети „Интернет“ распространила информацию, направленную на формирование нетрадиционных установок о привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. Так, отчет о мероприятии „Ночной Кауп“ „Вечеринка от Заката до рассвета“, проведенном 6 июня 2025 года, представлял собой опубликованные фотографии с атрибутикой БДСМ, вывески „BDSM“, изображений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные установки. Указанные Интернет-ресурсы доступны для просмотра неограниченному (неопределенному) кругу лиц для свободного доступа», — пояснила пресс-служба.

В судебном заседании защитник «Каупа» пояснил, что Центр не является субъектом данного правонарушения, а опубликованные сведения — распространением нетрадиционных ценностей. Суд указал, что законодательство РФ исходит из необходимости укрепления таких традиционных семейных отношений, как союз между мужчиной и женщиной, основанный на чувствах взаимной любви, уважения и на воспитании детей: «Ч. 1 ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство, а также семья находятся под защитой государства».

«Доводы защиты о том, что КРОО ЦИР „КАУП“ передало право пользование информационными ресурсами ИП Ф. и не является субъектом данного правонарушения, суд признал несостоятельными. Так, установлено, что Ф. является учредителем КРОО, возглавляла его, то есть могла оказывать влияние на деятельность организации. Также нет доказательств, что фотографии в открытом доступе размещала именно Ф.», — добавила пресс-служба.

Зеленоградский районный суд признал «Кауп» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн руб. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что в сентября «Кауп» оштрафовали на 600 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима, а также на 800 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ*.

«К сожалению, наши доводы о том, что никакой пропаганды, тем более нетрадиционных ценностей, не было, а организатором мероприятия, прошедшего еще в июне, является индивидуальный предприниматель (ИП), а не НКО „Кауп“, не были услышаны ни судом, ни прокуратурой. Все необоснованно обвинительные документы составлены на НКО, которая в принципе не обладает правомочностью нести ответственность за данное событие», — отмечал «Кауп».

В апреле Центр исторической реконструкции оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение требований пожарной безопасности. Прокуратура установила, что на территории поселения не соблюдены минимальные расстояния между строениями, не обеспечен беспрепятственный проезд спецтехники, отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения и не все помещения оборудованы пожарными извещателями и системой пожарной сигнализации.

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.